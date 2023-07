Lech Poznań gra z Piastem Gliwice. John van den Brom: Mamy trochę kontuzji

John van den Brom: Z Piastem bez czterech piłkarzy

Przed pierwszym pojedynkiem szkoleniowiec ma sporo znaków zapytania i czekają go trudne wybory personalne. Do Gliwic pojedzie kapitan Mikael Ishak , który miał dość długą przerwę spowodowaną chorobą, lecz nie wiadomo jednak, czy zagra. Szwedzki napastnik pojawił się na boisku przed tygodniem dopiero w ostatnim sparingu przeciwko AZ Alkmaar.

Optymizm w Lechu Poznań przed inauguracją

- To był dla nas dość trudny okres przygotowawczy. Co jakiś czas dołączali do nas nowi piłkarze, ale także niektórzy zawodnicy mieli dłuższą przerwę ze względu na powołania do reprezentacji. Oni są dopiero dwa tygodnie w treningu. Nie łatwo było temu podołać. Mamy też trochę kontuzji, co też jest normalną rzeczą w futbolu. Musimy zdecydować, czy postawić na piłkarzy, którzy trenują z nami od początku przygotowań, czy dopiero od dwóch tygodni. To ja muszę podjąć decyzję, kto zagra - zaznaczył holenderski szkoleniowiec, który nie traci jednak rezonu przed inauguracją ekstraklasy.