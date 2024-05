Waldemar Prusik, były kapitan reprezentacji Polski o rozgrywkach PKO Ekstraklasy: Jagiellonia nie da się już dogonić

- Dla kibiców Legii już sam brak mistrzostwa, to rozczarowanie, a teraz może się okazać, że nie załapią się na miejsce dające grę w pucharach. To byłaby katastrofa. Śląsk natomiast po jesieni powinien wykorzystać swoją szansę i zająć miejsce przynajmniej w pierwszej trójce, ale wydaje się, że to będzie trudne. Z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje w tym sezonie, równie dobrze Legia i Śląsk mogą być na drugim i trzecim miejscu na koniec. Nie pamiętam tak szalonego i dziwnego sezonu – zakończył Prusik.