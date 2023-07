Lech Poznań - Radomiak Radom ONLINE. "Kolejorz" nie przekłada meczu! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [30.07.2023]

PKO Ekstraklasa. Mecz Lech Poznań - Radomiak Radom ONLINE

Mecz Lech Poznań - Radomiak Radom w drugiej kolejce poprowadzi sędzia Daniel Stefański z Bydgoszczy. System VAR będą obsługiwać Piotr Lasyk oraz Marcin Boniek. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym spotkaniu asystenci w postaci Dawida Golisa i Michała Obukowicza.

John van den Brom, trener Lecha:Chciałbym powiedzieć o trzech naszych nowych zawodnikach. To, jakie mają łatwe i swobodne wejście do zespołu, to jest świetna rzecz. Miha Blazić, tu widać jego doświadczenie. Elias natomiast wygląda, jakby tu był od roku. To samo dotyczy Dino Hoticia, który gra jakby tu był od dawna. Ogromny komplement i gratulacje dla trójki.

Constantin Galca, trener Radomiaka:Przegraliśmy wszystkie sparingi i dlatego, w cudzysłowie, czułem strach przed dzisiejszym meczem. Jednak wiedziałem, że dziś zagramy w zupełnie inny sposób (mecz z Górnikiem). Od początku do końcu graliśmy dobrze. Kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Rywal miał tylko jedną okazję do zdobycia gola i to w końcówce spotkania.