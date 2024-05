Co z Wojciechem Szczęsnym w Juventusie? Media: Klub z Turynu znalazł następcę Polaka. To znany bramkarz we Włoszech

Juventus znalazł następcę Szczęsnego. Media: To on wskoczy w jego buty!

Tym samym Szczęsny z aktywną umową do czerwca 2025 roku - w przypadku gdyby zdecydował się zostać - mógłby pełnić podobną rolę do Gianluigiego Buffona, który wprowadzał go do gry w pierwszym składzie jednego z najbardziej utytułowanych klubów na Półwyspie Apenińskim. Pytanie jednak - czy reprezentant Polski zgodzi się na taka rolę?