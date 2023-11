Lech Poznań - Ruch Chorzów ONLINE. Po dwóch wpadkach czas na przełamanie. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Lech Poznań - Ruch Chorzów ONLINE

Sytuacja Ruchu Chorzów staje się coraz bardziej skomplikowana. "Niebiescy" są na 17. miejscu z dorobkiem ośmiu punktów. Do bezpiecznej pozycji brakuje im sześciu "oczek". Światełkiem w tunelu jest remis ze Śląskiem Wrocław w poprzedniej kolejce. Czy Ruch po raz kolejny będzie w stanie postawić się lepszemu zespołowi?

Ekipie z Poznania pewności siebie może dodać wygrana w Pucharze Polski z Zawiszą Bydgoszcz. Ekstraklasowy zespół rozbił trzecioligowca aż 4:0. Bardzo dobrą informacją dla kibiców Lecha jest powrót na boisko zawodnika, który od kilku miesięcy był kontuzjowany. Ali Gholizadeh pojechał z "Kolejorzem" do Bydgoszczy i został wpuszczony na boisko na ostatnie 25 minut. W irańskim piłkarzu pokłada się wielkie nadzieje.

John van den Brom, trener Lecha Poznań: - Ruch jest na dole tabeli, ale tak naprawdę to o niczym nie świadczy. To bardzo mocny fizycznie zespół, piłkarze nie unikają pojedynków, mają też groźne stały fragmenty gry. Mieliśmy analizę rywala, moi piłkarze są na to przygotowani. Zagramy na naszym stadionie i chcemy pokazać naszą kombinacyjną i ofensywną piłkę. Musimy też dużo uwagi zwracać na grę w defensywie, na stałe fragmenty z ich strony.

Jarosław Skrobacz, trener Ruchu Chorzów (dla Faktu): - Nie widzę, żeby zespół wpadł w dołek i trzeba było go odbudowywać. W drużynie cały czas jest ogień i wiara. Patrząc na tabelę, dla nas bardzo ważna będzie końcówka rundy i spotkania z drużynami, które - być może - będą również zamieszane w walkę o utrzymanie. Zagramy z Koroną, z Cracovią i z ŁKS-em. Sprawa jest prosta. Potrzeba nam zwycięstw i w tych meczach musimy ich poszukać.