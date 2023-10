Ruch Chorzów nie powinien dostać karnych w meczu ze Śląskiem Wrocław? Środowisko podzielone

Kontrowersje w meczu Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław

To był pierwszy mecz beniaminka na Stadionie Śląskim. Szczególnie końcówka zapadnie wszystkim w pamięć. Na murawie "gotowało" się dosłownie co chwilę. W efekcie pokazano aż jedenaście kartek - w tym jedną czerwoną. To Śląsk kończył w dziesiątkę z powodu ukarania Petra Pokornego.

Co tak bardzo rozsierdziło gości? Przede wszystkim kontrowersyjne decyzje sędziego o jedenastkach dla Ruchu. Arbiter z Warszawy wskazał na jedenasty metr w pierwszej połowie, ale i w drugiej kiedy to chorzowianie musieli gonić wynik. Obie okazje wykorzystał Daniel Szczepan, były napastnik Śląska.

Kibice na meczu Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław

Zdania w sprawie karnych dla Ruchu są bardzo podzielone. W przypadku kibiców to akurat zrozumiałe: ci z Ruchu uważają, że decyzje były słuszne, a ci ze Śląska że karygodne. Różnicę zdań widać jednak także wśród ekspertów sędziowskich.