Lech Poznań - Śląsk Wrocław ONLINE. Hit kolejki. WKS z trudnym zadaniem. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Lech Poznań - Śląsk Wrocław ONLINE

"Kolejorz" wygrał z Zagłębiem Lubin (2:0) oraz Jagiellonią Białystok (2:1). Bramki w obu tych meczach zdobywali wyłącznie Polacy. Filip Szymczak , Radosław Murawski , Filip Marchwiński . Co ciekawe - dwóch z trzech wymienionych to piłkarze z rocznika 2002, czyli jeszcze młodzieżowi zawodnicy.

Strata Lecha do lidera stopniała już do ledwie dwóch punktów . W Poznaniu liczą, że w tej kolejce uda się awansować na pierwsze miejsce, a przynajmniej przegonić drugi Śląsk, który z lekkim falstartem wystartował w wiosennych rozgrywkach. Na trybunach w Poznaniu ma zasiąść ponad 30 tys. kibiców Kolejorza, a przynajmniej tyle biletów sprzedano do piątku. Gości zabraknie z powodu nałożonego zakazu przez Komisję Ligi.

Mariusz Rumak, trener Lecha: - Koncentruję się nad tym, na co mam wpływ. Nie zastanawiam się, ile punktów mamy, na którym miejscu jesteśmy. Na końcu tego wyścigu będzie się liczyło, kto jest pierwszy, a nie w połowie, czy teraz. Z całym zespołem twardo stąpamy po ziemi, wiemy, jak długa droga jest przed nami, ile meczów zostało i jak trudne będą to spotkania. I nie mam tu na myśli pojedynków ze Śląskiem czy Rakowem, które nas czekają, ale także z drużynami, które walczą o byt (PAP)

Jacek Magiera, trener Śląska: - Podtrzymuję to, o czym mówiłem wcześniej. Takie decyzje są w pewnym stopniu faoryzowaniem jednego zespołu, ale odpuściłem już ten temat, skupiłem się na drużynie i przygotowaniu do meczu. Kwestie odwoławcze pozostawiłem ludziom z klubu. Nasi kibice do Poznania nie pojadą, ale wierzymy, że będą nam kibicować w domach przed telewizorami, a nawet na sali kinowej, co też jest bardzo fajną inicjatywą. Czujemy wsparcie naszych fanów, ono jest bardzo ważne