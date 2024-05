Legia Warszawa: Przyjdzie Arkadiusz Reca?

Recy nie ma w Polsce od sześciu lat. W Wiśle Płock wypromował go m.in. Jerzy Brzęczek. To zaowocowało transferem za 3,4 mln euro do Atalanty Bergamo, ale w niej nigdy nie zaistniał. Za nim trzy wypożyczenia: kolejno do SPAL, Crotone oraz Spezii, przez którą dwa lata temu został wykupiony za około 3 mln.

Ze Spezią Recę łączy jeszcze roczny kontrakt. W zakończonym sezonie na zapleczu zdobył dla niej cztery bramki w czternastu występach. Drużyna uniknęła spadku na trzeci szczebel, zajmując ostatnie bezpieczne miejsce.

Legia szuka nowego napastnika. Trop prowadzi do 19-latka

Legia myśli też o co najmniej dwóch zawodnikach Zagłębia Lubin. Już złożyła ofertę za Tomasza Pieńkę. Dyrektor sportowy Jacek Zieliński chętnie w odświeżonej kadrze drużyny widziałby jeszcze Kacpra Chodynę, autora dziesięciu asyst i siedmiu goli.