Legia Warszawa - Górnik Zabrze ONLINE. Szlagier kolejki przy Łazienkowskiej.Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa – Górnik Zabrze ONLINE

Dzięki ostatnim wydarzeniom obie drużyny mogą chodzić z wysoko uniesionymi głowami. Górnik Zabrze, który co prawda zajmuje w lidze dopiero 14. miejsce (9 punktów, dwa „oczka” przewagi na strefę spadkową), to w poprzedniej kolejce wygrał prestiżowe Wielkie Derby Śląska z Ruchem Chorzów (1:0) po bramce Lukasa Podolskiego. Teraz przed drużyną Jana Urbana arcytrudne i… arcyważne spotkanie z Legią Warszawa.

Po czwartkowej wygranej z Aston Villą (3:2) w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy przed Legią powrót do ligowej rzeczywistości. Na pewno nie szarej, bo starcia z Górnikiem Zabrze nadają Ekstraklasie kolorytu.

Legioniści są jedyną drużyną w lidze bez porażki. Do ubiegłego tygodnia dzielili to miano z Cracovią ale ta przegrała i z Widzewem (0:2), i wczoraj z Pogonią Szczecin aż 1:5.

mimo dwóch zaległych spotkań Legia zajmuje trzecie miejsce w lidze z dorobkiem 14 punktów. Dwa punkty traci do Jagiellonii Białystok i trzy do Sląska Wrocław.