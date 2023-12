Legia Warszawa i jej straty po odpadnięciu z Fortuna Pucharu Polski. Są ogromne. Zdobędzie mistrzostwo? SONDA

Legia Warszawa. Co tak naprawdę oznacza koniec w Pucharze Polski?

W Legii trwa liczenie strat po tym meczu. Są naprawdę duże i to na różnych polach. Przede wszystkim przepadła okazja na zdobycie premii w wysokości aż 5 mln złotych , bo tyle PZPN zagwarantował zwycięzcy trwającej edycji Pucharu Polski z puli wynoszącej 10 mln.

Mało? Legia będąca dopiero na piątym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy straciła okazję na zdobycie być może jedynego trofeum w tym sezonie (pomijając zdobyty w lipcu i nic nieznaczący Superpuchar). Nikt przecież nie wierzy w Ligę Konferencji, tym bardziej że na finiszu trzeba jeszcze w ogóle zawalczyć o sam awans z grupy.

Brak kolejnego Pucharu Polski oznacza też, że Legii przepadła okazja na awans do europejskich pucharów właśnie z tej ścieżki. Zdobywca krajowego trofeum w kolejnym sezonie wystartuje bowiem w eliminacjach do Ligi Europy. To zmiana, bo tegoroczny, majowy sukces gwarantował jedynie kwalifikacje Ligi Konferencji.

Wreszcie porażka z Koroną to cios w trenera Kostę Runjaicia, dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego, a także poszczególnych piłkarzy, a więc osób odpowiedzialnych za wynik sportowy. Już pojawiają się głosy o dymisji czy przewietrzeniu szatni.