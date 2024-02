Legia Warszawa inwestuje w przyszłość. 18-letni Minas Vasiliadis dołączy do drużyny rezerw. To duży grecki talent

Minas Vasiliadis trafi do Legii Warszawa

- Według naszych informacji, Minas Vasiliadis (rocznik 2005), skrzydłowy drugiej drużyny PAOK-u, jest blisko przejścia do III-ligowych rezerw Legii Warszawa - czytamy na portalu legia.net.

Maciej Ziółkowski przypomina, że grecki skrzydłowy był testowany przez Legię w styczniu. Zagrał nawet w sparingu ze Stomilem Olsztyn. 18-latek pokazał się z dobrej strony, dlatego teraz działacze stołecznego klubu zaproponują mu kontrakt.

Minas Vasiliadis w świat seniorskiego futbolu wchodził w barwach Bebides. W 2019 pozyskał go jeden z najlepszych greckich klubów - PAOK. Występował tylko w młodzieżowych drużynach. W "seniorach" nie zagrał ani razu. Przejście do rezerw Legii Warszawa może być dla młodego Greka szansą. Drużyna walczy obecnie o awans do II ligi.

W ostatnim czasie pojawiło się sporo spekulacji na temat powrotu Michała Kucharczyka do Legii Warszawa, a dokładnie do rezerw. Transfer 32-latka ma wymiar edukacyjny, ale też czysto sportowy. Doświadczony ligowiec ma pomóc w upragnionym awansie drugiej drużyny na szczebel centralny.