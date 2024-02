Legia Warszawa. Josue opowiedział o swoich relacjach w szatni. Kapitan drużyny przyznał wprost. "Nie muszę się z każdym przyjaźnić"

Josue niepewny przyszłości w Legii Warszawa

Niesamowity oraz jednocześnie kontrowersyjny Portugalczyk w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" zdradził, że nie jest do końca pewny swojej przyszłości w stołecznym klubie. Nie potrafił jednogłośnie się opowiedzieć czy zostanie w Legii czy odejdzie. Jednocześnie przy tym przyznał, że to nie tylko od niego zależy jego przyszłość. Tym samym "telenowela" z przedłużeniem kontraktu przez 33-latka po raz kolejny może nam się powtórzyć. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie również do samego końca ważyły się jego losy w warszawskiej ekipie. Będzie powtórka?