Legia Warszawa kontynuuje czyszczenie szatni. Cezary Miszta odszedł do ligi portugalskiej. Aktywowano klauzulę

Cezary Miszta odchodzi z Legii Warszawa

Cezary Miszta to wychowanek Legii Warszawa, który od małego przechodził kolejne stopnie w Akademii. W 2019 roku został wypożyczony do Zagłębia Sosnowiec. Pobyt tam był pierwszym krokiem ku regularnym występom na poziomie seniorskim. Po zakończeniu wypożyczenia, we wrześniu 2019 roku, wrócił do Legii Warszawa, ale już w lutym 2020 roku ponownie został wypożyczony, tym razem do Radomiaka Radom.