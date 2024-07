Transfery w 1 i 2 lidze - 1 lipca. Czołowy piłkarz ŁKS w rezerwach, Grek wzmocni Wisłę Kraków, pięciu odeszło z KKS Kalisz Jacek Czaplewski

Poniedziałek to kolejny dzień transferów w 1 i 2 lidze. Wygląda na to, że w ŁKS Łódź nie ma przyszłości dla Kaya Tejana. Napastnik łączony z Rakowem Częstochowa nie pojechał na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej, tylko został przesunięty do rezerw spadkowicza. Oto lista faktów i plotek z 1 lipca.