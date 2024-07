Premia dla Polaków za remis z Francją na Euro 2024. Najwięcej dostanie Robert Lewandowski? Tylko on strzelił gola

Bonus dla Polski za mecz z Francją

UEFA nagradza na Euro każdy sukces. Gdyby Polska wygrała wszystkie mecze w grupie to zgarnęłaby 3 mln euro - po 1 mln euro za każdy mecz. Zamiast tego zagwarantowała sobie tylko i aż 500 tys. euro; z tytułu remisu przeciw Francji w Dortmundzie. To w przeliczeniu na złotówki ponad 2,1 mln.

Zgodnie z umową, którą PZPN wypracował przed turniejem z członkami drużyny, do piłkarzy trafi dokładnie 40 procent. Mowa o około 850 tys. złotych. Szczegóły podziału nie są znane. Być może kwota rozłoży się wyłącznie pomiędzy uczestniczących w widowisku, czyli trzynastu zawodników, bo selekcjoner Michał Probierz dokonał ledwie dwóch roszad. To by oznaczało, że do każdego trafi po niespełna 66 tys. złotych.

Trudno jednak uwierzyć w taki scenariusz, bo dotąd przyjęło się, że liderom kadry należy się więcej. Potencjalnie więcej od reszty skapnie więc nie tylko Robertowi Lewandowskiemu, ale też Piotrowi Zielińskiemu czy Janowi Bednarkowi.