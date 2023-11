Legia Warszawa pobije rekord frekwencji? Mecz z Wartą Poznań może obejrzeć nawet 31 tys. kibiców. Żyleta będzie świętować 50-lecie

Mecz Legia Warszawa - Warta Poznań. Ilu kibiców obejrzy widowisko?

Legia chce z wielką pompą zakończyć listopad w ekstraklasie. Okazja jest szczególna. W końcu niecodziennie celebruje się okrągły, tak okazały jubileusz słynnej Żylety.

Do niedzieli (19 listopada) sprzedano większość biletów na mecz z Wartą. Rozeszło się ponad 21 tys. Legia liczy jednak na rekord. A to by oznaczało, że zajęte zostaną niemal wszystkie możliwe miejsca.

Okazuje się bowiem, że Legia skorzysta z tego samego pomysłu co Śląsk Wrocław na grudniowym meczu z Rakowem Częstochowa hit obejrzy ponad 40 tys. osób - rekord sezonu!). Za zgodą kibiców przyjezdnych miejsca w sektorze gości zostaną udostępnione gospodarzom. W efekcie nie ucierpią na tym fani Warty, których w Warszawie będzie najpewniej maksymalnie kilkudziesięciu, a zyska Legia - konkretnie około 1,8 tys. miejsc (sektor gości plus bufory).