Żyleta obchodzi 50-lecie istnienia. Kibice Legii Warszawa zapraszają na jej urodziny. Mecz z Wartą Poznań przejdzie do historii

Żyleta obchodzi pół wieku. Szczególny mecz Legia - Warta

Myślisz Legia - mówisz Żyleta. Kiedyś nie była w ogóle zadaszona. Dziś po przebudowie stadionu znajduje się za jedną z bramek. Gości pozdrawiano z niej hasłem: "Witamy w piekle". Żyleta od zawsze budzi respekt w środowisku, bo ma topowy doping i oprawy. To do niej wszyscy się równają. Jednym z twórców Żylety był zmarły w zeszłym roku kustosz muzeum Legii, Wiktor Bołba.

Na urodziny Żylety zaprasza grupa Nieznani Sprawcy, organizująca życie kibicowskie na Legii: - Interesuje nas teraz jedna data. Jeden mecz. I urodziny jednej trybuny. Tej jedynej trybuny. Nie ma drugiej takiej. Nie było. I nie będzie. Chcemy Was oficjalnie zaprosić na jej urodziny. Chcemy Was zaprosić na wspólne świętowanie. Chcemy Was tak naprawdę zaprosić również na Wasze urodziny. Żyleta to Wy. Żyleta to ludzie, historie, przeżycia, emocje i bardzo znacząca część naszego życia.