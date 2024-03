Legia Warszawa podjęła decyzję w sprawie trenera Kosty Runjaica. Niemiec dostał zapewnienie, że zostaje w klubie Jacek Czaplewski

Kosta Runjaic zostaje w Legii Warszawa Adam Jankowski

Kibice zastanawiali się czy Legia Warszawa zwolni w poniedziałek Kostę Runjaica po porażce w PKO Ekstraklasie z Widzewem Łódź (0:1) i wydłużeniu serii meczów bez zwycięstwa do sześciu. Decyzja właśnie zapadła - wynika z ustaleń portalu Meczyki. Z Niemcem spotkał się bowiem dyrektor sportowy Jacek Zieliński, który przekazał informację. Co na to środowisko skupione wokół klubu z Łazienkowskiej?