Legia Warszawa - Pogoń Szczecin na żywo w TV i online. Gdzie oglądać rozpędzonych "Portowców"? TRANSMISJA STREAM LIVE [02.03.2024]

Legia Warszawa nie jest w najlepszej formie. Przed sezonem "Wojskowi" byli typowani na głównego faworyta do zdobycia mistrzostwa Polski, ale runda wiosenna nie idzie po ich myśli. Stołeczny klub odpadł z Ligi Konferencji, a w Ekstraklasie także ma problemy. Legia w ostatniej kolejce tylko zremisowała z Koroną Kielce, która przecież broni się przed spadkiem. Mówi się, że posada trenera Runjaicia może być zagrożona.

Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa: - W środku tygodnia wybrałem się do Poznania na mecz Lech – Pogoń. W Szczecinie pracowałem 4,5 roku. W tym sezonie Pogoń liczy się w walce o mistrzostwo. Musimy przeciwstawić się naszą energią i jakością. Jutrzejsze spotkanie nie będzie decydującym meczem w tym sezonie, ale na pewno bardzo ważnym. Nie mogę doczekać się tego wyzwania.

Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: - Myślę, że jeśli chodzi o sobotni mecz, to wyniki, jakie Legia ostatnio uzyskiwała nie mają na nich negatywnego wpływu. To będzie trudny mecz. Mieli czas na treningi, grali ostatnio z dużą intensywnością. Zagraliśmy mecz wyjazdowy z Lechem, bardzo trudny, teraz nadchodzi starcie z Legią. Nie można wyobrazić sobie trudniejszych wyzwań, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy.