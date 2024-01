Legia Warszawa pokonała Dynamo Kijów na obozie w Belek

Sparingiem z Dynamem Kijów zespół Legii zakończył obóz przygotowawczy w tureckim Belek. W środę, 30 stycznia zespół wróci do kraju, gdzie w Legia Trening Center będzie przygotowywać się do meczu 20. kolejki PKO Ekstraklasy przeciwko Ruchowi Chorzów i do rywalizacji z norweskim Molde FK w Lidze Konferencji.