Legia Warszawa przenosi słowackiego pomocnika Roberta Picha do rezerw. Media: Odrzucił ofertę wypożyczenia z klubu PKO Ekstraklasy

Pich przesunięty do rezerw!

34-letni Słowak mógł nadal grać na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, lecz odrzucił ofertę wypożyczenia do ekstraklasowego zespołu - informuje Samuel Szczygielski na kanale Meczyków podczas jednego z programów.

Szybko zaakceptował nową rolę

Miesiąc temu ten sam dziennikarz informował o przedłużeniu kontraktu przez Picha ze stołecznym zespołem. Słowak zaakceptował nową rolę i zgodził się na przedłużenie kontraktu oraz obniżkę pensji. Teraz będzie chciał pomóc drużynie trzecioligowych rezerw w awansie do 2 ligi .

Zdaniem Szczygielskiego to żadna kara dla Picha , a przesunięcie do drugiego zespołu jest ze względu na świetny kontakt Słowaka z młodszymi kolegami.

Z pewnością transfer doświadczonego piłkarza ze Śląska Wrocław do Legii Warszawa latem 2022 roku nie był dla stołecznego klubu strzałem w dziesiątkę. Słowak zanotował łącznie 19 meczów w koszulce "Wojskowych", jednak ledwie pięciokrotnie wyszedł w pierwszym składzie drużyny Kosty Runjaica .

Obecna umowa Picha przy Łazienkowskiej wygasa w czerwcu 2024 roku. Legia będzie w tym sezonie celowała w mistrzostwo oraz w awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Nie zanosi się wobec tego na to, by trener stołecznego klubu stawiał na piłkarza, który nie sprawdził się w poprzednim sezonie.