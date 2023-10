Legia Warszawa rozniesiona przez Śląsk Wrocław. Kosta Runjaić komentuje: Niczym nas nie zaskoczyli. Biorę odpowiedzialność na siebie

Kosta Runjaić o przegranym meczu Śląsk - Legia

- Ostatnie 16 miesięcy było w naszym wykonaniu dobre, a nawet bardzo dobre, ale ostatnio musimy się zmierzyć ze znacznie słabszym okresem. Gospodarze zagrali tak, jak się spodziewaliśmy, niczym nas nie zaskoczyli. My nie potrafiliśmy dzisiaj nic strzelić, nic nam nie chciało wpaść, czy to z akcji, czy ze stałego fragmenty gry. Śląsk wygrał dzisiaj zasłużenie - podsumował mecz niemiecki szkoleniowiec.

- Nasz pomysł na drugą połowę był taki, aby kontynuować to, co robiliśmy w pierwszej. Poszło to jednak w zupełnie inną stronę. Straciliśmy szybko i łatwo pierwszego gola nie potrafiliśmy bronić i dlatego przegraliśmy. Ci, który mnie znają, wiedzą, że biorę odpowiedzialność za wynik i za zaistniałą sytuację na siebie - podkreślił Runjaić.