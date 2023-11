Legia Warszawa w zimę chce pozbyć się zawodnika. Doświadczony pomocnik na wylocie z "Wojskowych"

Patryk Sokołowski odejdzie z Legii Warszawa

Patryk Sokołowski to wychowanek Legii Warszawa. Pomocnik występował w Akademii oraz zespole U-19. W 2014 roku opuścił zespół "Wojskowych" na rzecz Znicza Pruszków. Później zwiedził kilka klubów w niższych ligach, aby w 2018 przenieść się do Piasta Gliwice. Tam pograł cztery lata, po czym wrócił do drużyny, w której się wychował - Legii.

W sezonie 2022/23 wystąpił w 18 meczach Ekstraklasy, ale był głównie rezerwowym. W obecnej kampanii został przesunięty do zespołu rezerw. W ekipie Kosta Runjaicia na swoim koncie ma jeden występ - w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Jego kontrakt jest ważny do końca 2023 roku. TVP Sport informuje, że Legia nie planuje przedłużać umowy środkowego pomocnika. Niedługo Sokołowski będzie występował w innym klubie. Niewykluczone, że zgłosi się po niego ktoś z Ekstraklasy.