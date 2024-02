Liga Konferencji. Oceny dla piłkarzy Legii Warszawa za mecz z Molde. Wlepiliśmy aż pięć jedynek

Oceny dla piłkarzy za mecz Legia - Molde

- To nie jest przypadek, że z Molde dostajesz sześć bramek. Z czym do wielkiego futbolu? Na pewno nie z tym co dzisiaj zobaczyliśmy - przekonywał w pomeczowym studiu TVP Sport, Artur Wichniarek.

Cała Legia dała plamę, o czym świadczy końcowy wynik. Na stadionie atmosfera siadła w drugiej połowie, gdy padła trzecia bramka dla Molde. Po ostatnim gwizdku kibice długo gwizdali. Skandowano też hasło: Co wy robicie, wy naszą Legię hańbicie.

- Ja dawno nie widziałem Legii tak bezradnej, rozbrojonej ze wszystkiego - stwierdził Grzegorz Mielcarski w TVP. Jego zdaniem drużyna wyglądała na ociężałą, jakby jej zawodnicy mieli po "5 kilogramów więcej" od rywali.

Co teraz z Legią? Wyłącznie walka o mistrzostwo. Strata do lidera wynosi pięć punktów. A w niedzielę wyjazd na Koronę Kielce, która wyeliminowała już warszawską drużynę z Pucharu Polski.