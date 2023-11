Legia Warszawa wygrała do zera ze Zrinjskim Mostar. Awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji na wyciągnięcie ręki

Liga Konferencji. Legia Warszawa - Zrinjski Mostar 2:0

To tysięczne zwycięstwo Legii na własnym stadionie. Pierwszy raz nie straciła bramki w grupie Ligi Konferencji. Jej seria - licząc wszystkie rozgrywki - to trzy wygrane. Wcześniej pokonała GKS Tychy w Pucharze Polski (3:0) i Radomiaka Radom (1:0) w PKO Ekstraklasie.

- Nie przypominam sobie zagrożenia pod bramką Legii - stwierdził w studiu TVP Sport po meczu ze Zrinjskim były piłkarz warszawskiej drużyny, Ivica Vrdoljak. - Tak to powinno wyglądać. Dominacja wynikała z posiadania - dodawał trener Marek Papszun.

Teraz Legia w dobrym nastroju i bez kontuzji regeneruje siły na hit PKO Ekstraklasy. W niedzielę (12 listopada) o 17:30 podejmie Lecha Poznań. Widowisko obejrzy jeszcze więcej kibiców. Zabraknie bowiem wolnych miejsc.

Póki co to właśnie Lech w Lidze Konferencji osiągnął największy sukces spośród polskich klubów. W zeszłej edycji zatrzymała go dopiero Fiorentina - w ćwierćfinale. W trwającym sezonie poznański zespół odpadł jednak już na etapie eliminacji, przegrywając ze Spartakiem Trnawa.

Skrót meczu Legia Warszawa - Zrinjski Mostar

Piłkarz meczu: Josue

Atrakcyjność meczu: 6/10