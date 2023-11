Przerwany mecz Legia Warszawa - Zrinjski Mostar. Kibice z Bośni i Hercegowiny rzucili odpaloną racą

Kibice na meczu Legia Warszawa - Zrinjski Mostar

Do Warszawy przyjechało niecałe sto kibiców Zrinjskiego. Wszyscy nie weszli na sektor, gdy rozpoczął się mecz. Nastąpiło to dopiero w trakcie pierwszej odsłony.

W drugiej połowie nieliczna grupa odpaliła wniesione na stadion środki pirotechniczne. Jedna z rac miała trafić albo na boisko, albo w kierunku siedzących nieopodal kibiców Legii. W każdym razie spadła z piętra na parter sektora gości i tam chwilę się wypalała, niszcząc okoliczne siedziska.

Komentujący mecz w TVP Sport Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow nie do końca wiedzieli, do czego doszło. Donosili o niewielkim pożarze do ugaszenia na sektorze Zrinjskiego.

W każdym razie po 70 minucie sędzia na chwilę przerwał mecz, zanim dostał potwierdzenie, że służby porządkowe uporały się z problemem. Na Zrinjskiego UEFA na pewno nałoży potężną karę finansową. W grę wchodzi też zakaz wyjazdowy.