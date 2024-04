Legia Warszawa wygrała w hicie kolejki PKO Ekstraklasy, Lech Poznań z niewykorzystaną szansą, ciemne chmury nad Koroną Kielce

Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:3 (0:1)

Jego piłkarze wzięli sobie do serca te słowa. Do przerwy prowadzili po golu Czecha Tomasa Pekharta . Wprawdzie w 61. minucie wyrównał z rzutu karnego niemiecki pomocnik Lawrence Ennali , ale wkrótce potem bramki dla Legii zdobyli Bartosz Kapustka i Portugalczyk Josue .

- Górnik od października jest chyba najlepszą ekipą w ekstraklasie. Mamy ochotę przerwać tę passę i wrócić do Warszawy ze zwycięstwem. Wiem, że jesteśmy w stanie dobrze zagrać i zwyciężyć" - mówił przed meczem w Zabrzu trener Legii Kosta Runjaic .

Widzew Łódź - Korona Kielce 3:1 (1:0)

Stal Mielec - Lech Poznań 0:0

Pozostałe poniedziałkowe mecze nie wyłoniły zwycięzców. Czwarty Lech zremisował bezbramkowo w Mielcu z ósmą Stalą i nie wykorzystał szansy wdarcia się do ścisłej czołówki ligi. "Kolejorz" do 2. w tabeli Śląska Wrocław wciąż traci 2 punkty. W starciu z mielecką drużyną miał kilka okazji do zdobycia gola, ale nie żaden z piłkarzy poznańskiej drużyny nie potrafił umieścił piłki w bramce rywala.