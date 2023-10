Legia Warszawa zaatakowana w Holandii. Josue i Pankov w kajdankach, noc spędzili na komisariacie. Dostaną zarzuty i nie zagrają z Rakowem?

Atak na Legię Warszawa po meczu z AZ Alkmaar

Ekipa warszawskiej Legii zgodnie z planem, ale bez zatrzymanych przez policję piłkarzy Josue i Radovana Pankova wraca do kraju po meczu Ligi Konferencji z holenderskim AZ Alkmaar - poinformował PAP rzecznik stołecznego klubu Bartosz Zasławski.

- Jesteśmy na lotnisku, w trakcie odprawy. Josue i Pankova z nami nie ma. Z tego, co wiemy przebywają na komisariacie policji. Są z nimi nasi przedstawiciele, w tym klubowy prawnik. Czekamy na ruch policji" - przekazał Zasławski. Jak podkreślił, sytuacja, do jakiej doszło po zakończeniu czwartkowego meczu jest to wielki skandal i coś bez precedensu.

- Wydaje się, że policja służy temu, by chronić, bronić, a nie atakować. Brakuje słów, by opisać to, co się stało. Czujemy się stroną napadniętą, zaatakowaną - podkreślił rzecznik Legii.