Legia Warszawa napadnięta w holenderskim Alkmaar przez ochronę i policję. Premier Mateusz Morawiecki i PZPN reagują

Atak na Legię Warszawa w Holandii

Prezes Dariusz Mioduski zaprasza na konferencję

Do tematu odniósł się w piątek rzecznik rządu Piotr Müller w RMF FM i Radiu RMF24. - Premier poinformował mnie, że poprosił nasze służby dyplomatyczne o pilne wyjaśnienie tej sprawy. Na pierwszy rzut oka ona budzi bardzo poważne wątpliwości co do zasadności interwencji holenderskich służb i sposobu, w jaki ta interwencja się odbyła. Pan premier pilnie polecił, aby to zweryfikować - powiedział rzecznik rządu.