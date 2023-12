Legia Warszawa ze zmniejszoną karą. UEFA przystała częściowo na odwołanie stołecznego klubu. Nie trzeba płacić 10 tys. za "oczy goryla"

Legia Warszawa ze zmniejszoną karą. UEFA częściowo przystała na odwołanie stołecznego klubu

W pierwszym grupowym meczu Ligi Konferencji Legia zagrała przeciwko Aston Villi. Fenomenalny występ piłkarzy warszawskiej drużyny zapadł w pamięci kibiców, jednak tamtego dnia również "Żyleta" zaprezentowała wyjątkową na tę okoliczność oprawę przedstawiającą goryla z podpisem "Welcome to the jungle". Problem miał być w tym, że oczy goryla były podświetlone przez środki pirotechniczne, co zauważyła UEFA.

Początkowo europejska federacja nałożyła na Legią kary w wysokości 10 tys. euro za użycie środków pirotechnicznych przez kibiców (podświetlone oczy goryla) i 15 tys. euro za zamknięte bramy ewakuacyjne. Jednak komisja po rozpatrzeniu odwołania przez Legię zdecydowała się te kary anulować. Równocześnie komisja utrzymała karę 16 tys. euro za blokowanie przejść.