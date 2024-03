Legia Warszawa znalazła się na poważnym zakręcie. Po porażce z Widzewem Łódź w PKO Ekstraklasie wielu jej kibiców domaga się zwolnienia trenera Kosty Runjaicia. Niemiec został zapytany na pomeczowej konferencji czy obawia się dymisji. Oto co odpowiedział i jak diagnozuje główne problemy drużyny, sprawiające że zajmuje dopiero szóste miejsce z dużą stratą do lidera tabeli.

Czarna seria Legii Warszawa. Kosta Runjaić do zwolnienia?

Legia nie wygrała żadnego meczu od 9 lutego. To oznacza, że w tym roku jej czarna seria wynosi sześć spotkań z rzędu. Oprócz porażki z Widzewem, trzech remisów w ekstraklasie przepadła także w dwumeczu z Molde w Lidze Konferencji, przegrywając i na wyjeździe, i u siebie. Trener Kosta Runjaić po meczu w Łodzi został zapytany wprost: czy nie boi się zwolnienia z Legii. - Nie obawiam się tego. To nie moja decyzja - podkreślił w odpowiedzi, po czym dodał: - Biorę wyniki na siebie. Te wyniki nie są ambicją ani moją, ani klubu czy kibiców. Od trzech miesięcy sam siebie codziennie pytam, co zrobić. Mamy swoją rutynę, styl gry. Dziś trochę to było widać, ale brakowało indywidualności i lepszego poziomu całej drużyny - uważa 52-letni szkoleniowiec (cytat za legionisci.com).

Ekspert o Legii Warszawa: Nie ma szans na mistrzostwo Polski Następny mecz Legia zagra u siebie z Piastem Gliwice, który w tym roku nie wygrał ani jednego meczu. - Nawet jeśli wyglądam teraz na spokojnego, to nie oznacza, że w środku nie czuję emocji. Musimy się przełamać w następnym meczu. To moje zadanie, by doprowadzić do tego, aby w końcu się to zmieniło, przed nami wiele pracy. Jesteśmy zawiedzeni, sfrustrowani. Mieliśmy wysokie wymagania i cele, co w Legii jest normalne. Niestety, nie wychodzi nam ostatnio, piłkarze również ponoszą odpowiedzialność, bo jeśli nie potrafią strzelić zwycięskiego gola, to powinni mecz zremisować. Gramy przeciętnie i punktujemy przeciętnie. Musimy razem wszyscy z tego wyjść - wyznał Niemiec cytowany przez PAP.

Kosta Runjaić ocenił mecz Widzew Łódź - Legia Warszawa

Po porażce z Widzewem Runjaić stwierdził, że Legia stała się średniakiem. - Zostaliśmy znokautowani bramką w doliczonym czasie gry. Mogliśmy i powinniśmy lepiej bronić w tej sytuacji. Nie zrobiliśmy tego. Straciliśmy niepotrzebnego gola i przegraliśmy z powodu tej jednej sytuacji.

To drugi sezon Runjaicia w Legii. Pierwszy zakończył się wicemistrzostwem i zdobyciem Pucharu Polski po zwycięskich karnych w finale z Rakowem Częstochowa. W trwającym udało się sięgnąć po Superpuchar, po czym awansować do grupy Ligi Konferencji, a potem z drugiego miejsca do 1/16 finału rozgrywek. Drużyna fatalnie wypadła za to w Pucharze Polski i przede wszystkim w lidze, co widać po aktualnej tabeli. Umowa Runjaicia z Legią obowiązuje do czerwca 2026 roku. Legia Warszawa na trzech frontach: PKO Ekstraklasa - szóste miejsce, 7 punktów straty do lidera

Fortuna Puchar Polski - odpadnięcie w 1/8 finału z Koroną Kielce

Liga Konferencji - odpadnięcie w 1/16 finału z Molde

