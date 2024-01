Legię Warszawa czeka rekord transferowy. Ernest Muci może trafić do klubu z ligi TOP 5. O jakiej kwocie mowa?

- Muci jest rozchwytywany, zasłużył na to swoimi ostatnimi występami w Legii Warszawa. Awans Albanii do Mistrzostw Europy jeszcze bardziej zwiększa jego szanse na dobry transfer. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy go w większym klubie niż Legia Warszawa. Co najważniejsze, będzie to ruch w pełni zasłużony. Nie mogę podać konkretnej drużyny, ponieważ wiele zespołów jest zainteresowanych. Ale mogę zdradzić, że chodzi o drużyny z lig TOP 5 w Europie. Mówi się o możliwości transferu Muciego za rekordową sumę, co świadczy o rosnącej wartości na rynku piłkarskim. (cyt. Legia.net)