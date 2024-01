Legia Warszawa sporo zarobi na Bartoszu Sliszu. Media: "Wojskowi" będą chcieli pięć milionów euro za pomocnika

- Gdyby dziś ktoś sprzedał Slisza za 3 miliony euro, to dla mnie jest działanie na szkodę spółki. Ja mogę zrozumieć, że Łęgowski pójdzie do Salernitany za 3 mln euro. Jeśli mówimy o 2 mln euro, to ja zrozumiem, że agent Karol Borys ze Śląska Wrocław naciska, żeby puścić go za taką kwotę do Włoch. [...]. Slisz jest blisko reprezentacji Polski, jest na etapie rozwoju, zrobił gigantyczny postęp i zebrał doświadczenie w europejskich pucharach. - stwierdził Mateusz Borek.