Liga angielska. Ivan Toney został zawieszony na osiem miesięcy. W styczniu wróci do gry. "Golami odwdzięczę się za wsparcie"

Pierwszą szansę Toney otrzyma 20 stycznia w meczu przeciwko Nottingham Forest, ale w niedawnym sparingu z młodzieżową drużyną Southamptonu, wygranym 5:1, popisał się hat-trickiem i zaliczył asystę.

Brentford dotknęły też liczne kontuzje piłkarzy. m.in. najlepszego strzelca Bryana Mbeumo z Kamerunu. Z kolei inny napastnik - Yoane Wissa - będzie przez kilka tygodni nieobecny z powodu udziału Pucharze Narodów Afryki w barwach reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga. Choć Toney zapewnia o swoim entuzjazmie wynikającym z możliwości powrotu na boisko, to przyznał, że przeżywał też ciężki chwile.

- Było moment, że straciłem miłość do futbolu. Mecze mi zobojętniały, patrzyłem jednym okiem albo tylko słuchałem komentarza, a wcześniej oglądałem każde możliwe spotkanie Premier League, a nawet League One czy League Two - po prostu wszystko, co było w telewizji. Ale to było jak dodatkowa kara i uświadomiłem sobie, że to szkodzi mi jeszcze bardziej niż rozbrat z boiskiem - tłumaczył.