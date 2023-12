Liga angielska. Liverpool strzelił cztery gole w Boxing Day, ale wygrał 2:0 z Burnley. Przełamanie Darwina Nuneza

Liga angielska. Liverpool ograł Burnley w Boxing Day. Przełamanie Darwina Nuneza

Jak co roku, w święta Bożego Narodzenia rozgrywki Premier League nabierają tempa. W słynny Boxing Day Liverpool zmierzył się na wyjeździe z Burnley. "The Reds" już w 6. minucie objęli prowadzenie po trafieniu Darwina Nuneza. Dla napastnika było to pierwsze trafienie dla klubu od 1 listopada.