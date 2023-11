Liga angielska. Manchester City liderem po wysokiej wygranej, pierwsza porażka Arsenalu. Jakub Kiwior na ławce

Manchester City liderem, pierwsza porażka Arsenalu

"On ma pełne zaufanie do swoich umiejętności, chce się zmierzyć z każdym, nawet na treningu. Szalenie trudno go upilnować. Będzie dla nas bardzo ważny w tym sezonie" - ocenił go kolega z drużyny Ake.

Manchester City odniósł 22. kolejne zwycięstwo w meczu o stawkę przed własną publicznością. Biorąc pod uwagę zespoły występujące w angielskiej ekstraklasie, żaden nie miał takiej serii od ponad 130 lat. Sunderland wygrywał u siebie 24 razy z rzędu w latach 1890-92.

Jedyną złą wiadomością dla mistrzów Anglii tego dnia był uraz króla strzelców poprzedniego sezonu i najskuteczniejszego po 11 kolejkach trwających rozgrywek Norwega Erlinga Haalanda, który schodził do szatni na przerwę kulejąc i nie powrócił już na boisko w drugiej połowie.