Liga angielska. Pep Guardiola skomentował odejście po sezonie Juergena Kloppa z Liverpoolu. Hiszpan odniósł się do bezpośrednich meczów

Guardiola skomentował decyzję Kloppa

Hiszpan na konferencji prasowej po meczu z Tottenhamem w Pucharze Anglii odniósł się do wydarzeń bieżących związanych z sympatycznym niemieckim szkoleniowcem. Przyznał, że oczywiście będzie go brakowało na angielskiej ziemi, ale również on sam będzie mógł "lepiej spać", gdyż stracił jednego z największych trenerskich rywali w lidze. - Będę lepiej spał. Dni przed meczami z Liverpoolem były koszmarne - mówił Guardiola (cyt. "Meczyki.pl").