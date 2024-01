Liga angielska. Piłkarz Manchesteru United odpuścił trening z powodu "choroby". Kilka godzin wcześniej... imprezował [WIDEO]

Marcus Rashford przyłapany!

Na tym moglibyśmy zakończyć wszelkie dyskusje na temat Anglika. Choroba - rzecz ludzka. Każdemu się zdarza. Problem jednak leży w tym, że dzień wcześniej angielski gwiazdor trochę za bardzo poimprezował w jednym z klubów nocnych. Na jednym filmiku zamieszczonym w mediach społecznościowych widać, jak Rashford jest wyprowadzany z owego klubu przy pomocy kilku osób - pisało brytyjskie "The Athletic" .

Co dalej z Rashfordem?

Przypomnijmy, że holenderski szkoleniowiec bardzo nie lubi takiego zaniedbywania swoich obowiązków. Na chwilę obecnego zdaję się nic nie wiedzieć na temat swojego podopiecznego. Na konferencji prasowej przyznał, że piłkarz w następnym meczu nie zagra z powodu choroby. Choć angielskie media rozdmuchały temat... I pytanie czy wyciągnie konsekwencje z zachowania 26-latka, gdyż to nie pierwsze takie zachowanie niesfornego Anglika. Wcześniej zrobiło się o nim głośno jak miał po przegranych derbach Manchesteru z "The Citizens" 0:3 udać się bezpośrednio do klubu nocnego.