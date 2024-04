Liverpool szuka następcy Juergena Kloppa. Media: Na radarze nowy kandydat. Jego drużyny grały ofensywnie Jakub Jabłoński

Oto kandydat na następce Kloppa! Media: Trener kochający ofensywne granie

Juergen Klopp po sezonie odejdzie z Liverpoolu po wieloletniej pracy w tym klubie. Drużyna rozgrywająca swoje spotkania na Anfield Road pod wodzą niemieckiego szkoleniowca wygrała praktycznie wszystko co było do wygrania. Kto zastąpi trenera, który uczynił "The Reds" ponownie wielkimi? Zdaniem brytyjskiego "The Times" poważnym kandydatem może być trener Feyenoordu Arne Slot, który w Holandii zdobył dwa najcenniejsze trofea.