Liga francuska. Przemysław Frankowski podpisał nowy kontrakt. Reprezentant Polski na dłużej w RC Lens

Przemysław Frankowski parafował długi kontrakt z wicemistrzem Francji

Reprezentant Polski do RC Lens dołączył w sierpniu 2021 roku. Na aklimatyzację nie potrzebował wiele czasu. Błyskawicznie stał się ważną postacią zespołu.

W minionej kampanii Lens dość niespodziewanie zajęło drugie miejsce w Ligue 1, a Frankowski był wiodącym zawodnikiem drużyny. W 37 ligowych meczach strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Ponadto, dziennik L’Equipe wybrał Polaka do jedenastki sezonu. Co więcej, Frankowski uzyskał znakomitą średnią not - 5,94. Wyższą otrzymał tylko Leo Messi (6,13), a reprezentant Polski zostawił za plecami m.in. Kyliana Mbappe (5,84).

- Przemysław Frankowski ugruntował swoją pozycję we Francji. Jego międzynarodowe doświadczenie pozwoliło mu bardzo szybko zintegrować się z zespołem i sprostać wymaganiom Ligue 1. Ten kontrakt jest nagrodą, ale też oznaką zaufania - zaznaczył dyrektor generalny Lens Arnaud Pouille cytowany przez oficjalną stronę klubu.