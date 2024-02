Liga hiszpańska. FC Barcelona w najmocniejszym zestawieniu na najbliższy mecz ligowy? Media: Gwiazda awizowana do pierwszego składu

Barcelona - Granada. Powrót gwiazdy do składu jest możliwy!

Na stadionie olimpijskim na wzgórzu Montjuic może dojść do wielkiego powrotu. Jak prognozują media do składu "Dumy Katalonii" może wrócić podstawowy bramkarz Marc-Andre ter Stegen . Niemiec zmagał się z kontuzją pleców i od kilku miesięcy był poza grą. W grudniu ubiegłego roku poddał się operacji.

Forma piłkarzy Barcelony w ostatnich meczach pozostawia wiele do życzenia. W najbliższej kolejce ligowej z Granadą podopieczni Xaviego Hernandeza będą chcieli pokazać, że przed nadchodzącymi meczami Ligi Mistrzów znajdują się na właściwych torach. W niedzielę zmierzą się z Granadą w 24. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy.

Od listopada 2023 roku w bramce Katalończyków znajduje się rezerwowy golkiper Inaki Pena , który jednak nie gwarantował takiej pewności drużynie jaką emanował niemiecki bramkarz. Jednak jakby nie patrzeć niemiecki zawodnik to piłkarz klasy światowej, który nie pękał w trudnych sytuacjach. Na 17 spotkań wpuścił 15 goli i ośmiokrotnie zachował czyste konto.

Polski napastnik rzecz jasna przed media z Półwyspu Iberyjskiego jest awizowany do pierwszego składu. Mimo, że forma 35-letniego napastnika w trwającym sezonie pozostawia dużo do życzenia to wciąż jest ważnym elementem układanki hiszpańskiego szkoleniowca.