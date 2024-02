Liga hiszpańska. Granada poprze wniosek Valencii w sprawie przełożenia sobotniego meczu. Wszystko przez ogromny pożar w mieście

Liga hiszpańska. Mecz Polaków zostanie najprawdopodobniej przełożony

W czwartek doszło do niewyobrażalnej tragedii w hiszpańskiej Walencji. Mianowicie w mieście wybuchł ogromny pożar dwóch bloków mieszkalnych. W wyniku tego zdarzenia zginęło cztery osoby, a następnych do tej pory jeszcze nie znaleziono na miejscu zdarzenia. Według wstępnych szacunków ma być ich dokładnie dziewiętnaście, które wymagają hospitalizacji w wyniku odniesionych obrażeń. W wyniku tego zdecydowano się w mieście ogłosić parodniową żałobę opuszczając w ratuszu flagi do połowy masztu.