Nowe wieści w sprawie zdrowia piłkarza ŁKS-u Łódź. Dani Ramirez wrócił do domu

Dani Ramirez przeżył chwile grozy podczas meczu PKO Ekstraklasy

Podczas meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy byliśmy świadkami chwili grozy. Dani Ramirez w 42. minucie spotkania ŁKS Łódź - Lech Poznań walczył o piłkę z przeciwnikiem, a chwile później bezwładnie upadł na murawę . Koledzy z boiska szybko poprosili o pomoc medyczną dla 31-letniego piłkarza. Hiszpan od razu został przewieziony do szpitala , gdzie przeszedł szereg specjalistycznych badań.

Według informacji WP Sportowe Fakty piłkarzowi nie dolega nic poważnego i we wtorek został wypisany do domu. Portal nieoficjalnie poinformował, że z sercem hiszpańskiego gracza jest wszystko w porządku jednak zawodnik i klub na wyniki badań będą musieli poczekać prawdopodobnie do środy.