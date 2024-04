PSG zrobiło swoje. Rozbiło Lorient, ale z celebrowaniem mistrzostwa jeszcze poczeka

Ousmane Dembele i Kylian Mbappe z dubletami w meczu Ligue 1

Zaledwie 3 minuty później PSG zadało drugi cios. Piłkę w polu karnym miejscowych otrzymał Nuno Mendes, wstrzelił ją w pobliże bramki gospodarzy, gdzie znalazł się Kylian Mbappe . Futbolówką odbiła się od nogi gwiazdora PSG na tyle szczęśliwie, że wpadła do bramki przeciwnika.

PSG wykonało zadanie. Wygrało mecz z Lorient

Po przerwie goście ponownie zaskoczyli defensywę Lorient. Kylian Mbappe dostał piłkę w narożniku boiska, założył siatkę przeciwnikowi, wpadł w "szesnastkę" i zagrał na pustą bramkę do Ousmane Dembele , który z łatwością podwyższył wynik .

Gospodarzy było stać jedynie na honorowe trafienie w 73. minucie. Dośrodkowanie z głębi pola trafiło na głowę Mohameda Bamby . Iworyjczyk mocnym i precyzyjnym uderzeniem dał kibicom swojej drużyny odrobinę radości. Jednak ostatnie słowo należało do PSG. Tuż przed końcem Kylian Mbappe ponownie zdecydował się na indywidualną akcję, złamał akcję do środka i precyzyjnym uderzeniem ustalił wynik spotkania .

AS Monaco nie dał świętować PSG. Grał Radosław Majecki

Po spotkaniu paryżan do rywalizacji wkroczyły AS Monaco i OSC Lille. Gospodarze, którego bramki po raz kolejny bronił Radosław Majecki pokonało ekipę przyjezdnych 1:0 po golu Youssoufa Fofany. Polski golkiper zachował 3 czyste konto z rzędu i tym samym PSG ze świętowaniem 12. tytułu mistrza Francji będzie musiało poczekać jeszcze przynajmniej do weekendu.