Liga Konferencji. Adwokat Radovana Pankova wykazał że holenderski ochroniarz "nie był szczery". Nowe informacje w sprawie afery w Alkmaar

Liga Konferencji. Adwokat Radovana Pankova: Ochroniarz nie był szczery

Jak relacjonuje „De Telegraaf” w czwartek doszło do przesłuchania przed sędzią śledczym w Alkmaar i - jak podaje gazeta - okazało się, że ochroniarz nie tylko nie miał złamanego łokcia, ale także nie doszło do obrażeń szyi i głowy. „Ochroniarz nie był szczery” - twierdzi adwokat Christian Visser, obrońca zawodnika Legii.

Po zakończeniu meczu w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji w Alkmaar, w którym tamtejsze AZ zmierzyło się z Legią Warszawa, piłkarze polskiej drużyny Josue Pesqueira i Pankov, zostali wyprowadzeni z autokaru przez policję i przewiezieni na komisariat. Strona holenderska zarzuciła im napaść na ochroniarza miejscowego klubu, który jakoby miał mieć m.in. złamany łokieć, poważne obrażenia głowy oraz szyi, a do szpitala trafił z ortezą na szyi.

Liga Konferencji. "Poszkodowany" ochroniarz doznał urazów w przeszłości

Adwokat, wynajęty przez polski klub, udowadniał przed sędzią śledczym, iż rzekome obrażenia ochroniarza, to wynik wcześniejszych kontuzji, na co wskazywała udostępniona mu dokumentacja medyczna. „Był on leczony już wcześniej w latach 2018, 2019 i 2022” - przekonywał mecenas Visser.