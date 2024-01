Liga Konferencji. Angielska prokuratura wycofała zarzuty wobec 39 kibiców Legii Warszawa ws. zamieszek w Birmingham. Jeszcze siedmiu fanów

Kibice Legii z umorzonymi zarzutami

Przygoda Legii Warszawa w fazie grupowej Ligi Konferencji mimo, że zakończyła się szczęśliwie dla klubu w postaci awansu do fazy pucharowej to nie była zdecydowanie usłana różami. "Wojskowi" musieli borykać się z licznymi problemami po drodze czy to w holenderskim Alkmaar, gdzie aresztowano dwóch piłkarzy drużyny Kosty Runjaicia czy zamieszki w angielskim mieście Birmingham pomiędzy polskimi fanami, a tamtejszą policją. W wyniku tych drugich na wyrok angielskiej prokuratury do tej pory oczekiwało 46 kibiców.