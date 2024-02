Liga Konferencji. Legia Warszawa gra o przedłużenie swojej europejskiej przygody. Marek Jóźwiak: Myślę, że sobie poradzi z Molde

Liga Konferencji. Legia Warszawa przejdzie norweskie Molde? Ekspert nie ma wątpliwości!

Marek Jóźwiak: Na razie nie ma czym się zamartwiać. Na pewno Legia chciałaby wygrać każdy z tych meczów, natomiast widać, że nie weszła w sezon tak, jakby chciała i jakby chcieli jej kibice, czyli dobrą grą i zwycięstwami. Strata punktów u siebie z takim przeciwnikiem jak Puszcza powoduje, że bardzo trudno będzie zdobyć mistrzostwo Polski. Ważne jest, żeby podobnych wpadek już nie było, ponieważ do końca sezonu jest coraz mniej meczów. Jeśli Legia chce się włączyć do walki o tytuł, to nie może tracić punktów z rywalami, którzy mają mniejsze możliwości pod każdym względem.

PAP: Co Legia powinna zmienić w grze, aby w czwartek w rewanżu pokonać Molde i awansować do 1/8 finału Ligi Konferencji?

M.J.: Na pewno byli to dwaj z kluczowych w ostatnim czasie piłkarzy. Skład nie został wzmocniony zawodnikami, którzy mieliby podobne umiejętności. Odejście ich obu to osłabienie zarówno siły defensywnej, jak i ofensywnej. Slisz wykonywał ciężką pracę w środku pola, a Muci potrafił w poszczególnych meczach robić różnicę. Może nie miał równej formy, ale często dużo od niego zależało i zdobywał ważne bramki.

M.J.: Przede wszystkim musi zagrać na swoim dobrym, wysokim poziomie, jak w drugiej połowie w Norwegii. I w końcu wyjściowy skład musi być odpowiedni, czyli trafiony. Nie może być pomyłek, które doprowadzają do tego, że w przerwie trzeba zmienić czterech zawodników, jak to było w Molde. Myślę, że Legia poradzi sobie w rewanżu. Ważne będzie zaangażowanie, bo umiejętności piłkarskie są po stronie warszawian, ale muszą zagrać tak, jak we wrześniu z Aston Villą. Jeśli będzie gra na wysokim poziomie, a nie czekanie na to, co się wydarzy, to jestem spokojny o awans.