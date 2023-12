Liga Konferencji. Znamy skład Legii Warszawa na mecz z AZ Alkmaar. Bez zaskoczeń!

Kosta Runjaić ma za dużo do stracenia w meczu 6. kolejki Ligi Konferencji przeciwko holenderskiemu klubowi. Stawką bowiem jest gra dalej na wiosnę w europejskich pucharach. "Wojskowym" wystarczy remis z AZ Alkmaar, aby ten sen się ziścił. Stołeczny klub z dorobkiem dziewięciu punktów aktualnie zajmuje drugie miejsce. Holendrzy tracą bowiem do podopiecznych Runjaicia tylko trzy punkty. Kto awansuje do fazy pucharowej?

Obsada bramkarza w stołecznej ekipie z meczu na mecz się nie zmienia. Kacper Tobiasz, który w tym sezonie miewał lepsze, bądź gorsze chwile cały czas jest dzielnym żołnierzem niemieckiego szkoleniowca. Po raz kolejny polski młodzieżowiec został awizowany przez trenera do pierwszego składu.

Przed nim linię defensywną będą tworzyć tacy gracze jak: Radovan Pankov, Rafał Augustyniak oraz Steve Kapuadi. Na wahadłach będą biegać z kolei Paweł Wszołek oraz Yuri Ribeiro.