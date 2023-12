Liga Konferencji. Rzecznik Legii Warszawa po starciu z AZ Alkmaar: Sposób organizowania meczów jest naszą najlepszą odpowiedzią

- przekazał Zasławski.

- UEFA po meczu w Birmingham otrzymała od nas 17-stronicowy raport, w którym powołaliśmy się na wiele paragafów i przepisów. Wygląda na to, że nasze stanowisko nie było uwzglednione, ale będziemy się przyglądać, czy jest jakaś dalsza ścieżka. Nie jestem prawnikiem i nie chcę o tym przesądzać. To są bardzo rozbudowane, zawiłe przepisy

- kontynuował.

Legia zwycięstwem nad AZ Alkmaar przypięczętowała awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Legioniści pierwszy raz od sezonu 2016/17 zagrają na wiosnę w europejskich pucharach.

- Zależy nam na tym, żeby o Legii Warszawa w kontekście europejskich pucharów mówiło się przede wszystkim w aspekcie sportowym. Jesteśmy klubem piłkarskim. Jesteśmy po to, żeby grać w piłkę. Tworzymy świetną atmosferę. Wielu angielskich dziennikarzy z czołowych tytułów, takich jak Daily Mail, Guardian, The Sun, którzy byli obecni w Warszawie, po meczu pisali nam, że takiej atmosfery nie przezyli. Mimo że przecież co tydzień są na meczach najlepszej ligi świata na najlepszych stadionach. Bardzo doceniali to, w jaki sposób zostali przyjęci w Warszawie. To jak organizujemy mecze u siebie jest naszą najlepszą odpowiedzią. Otrzymujemy bardzo wysokie noty ze strony UEFA