Liga Konferencji. Trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić przed meczem z Aston Villą: Gramy z najmocniejszym zespołem tej edycji rozgrywek

- Jestem w lepszym humorze niż przed pierwszym meczem z Aston Villą, bo widzę, jak wygląda tabela naszej grupy. Jeśli spojrzymy na ostatni mecz Aston Villi z Tottenhamem, będzie można w nim zobaczyć zespół, który zagrał jak Legia. Potrzebujemy właściwej energii, nastawienia i odrobiny szczęścia. W każdym meczu walczymy do końca i jesteśmy tutaj, aby postawić się rywalom. Mam szacunek do ich jakości i aktualnej formy, ale my też mamy odpowiednią jakość